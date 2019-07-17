Ло Сельсо попросил "Бетис" отпустить его

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо попросил клуб отпустить его, сообщает АВС. По данным источника, аргентинец хочет сменить команду, однако "Бетис" не хочет отпускать его меньше чем за сумму отступных, которая составляет 75 миллионов евро. Такие деньги за Ло Сельсо не готовы платить даже заинтересованные в нем английские клубы. Поэтому игрок просит "Бетис" снизить требования.

23-летний аргентинец в прошлом сезоне провел в чемпионате Испании 32 матча, забил девять мячей. "Бетис" выкупил права на него у "ПСЖ".