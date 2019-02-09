"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Борнмут" в матче 26-го тура чемпионата Англии (3:0). Голами в составе мерсисайдцев отметились форварды Садио Мане и Мохамед Салах, а также хавбек Джорджиньо Вайналдум.

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26-й тур

"Ливерпуль" - "Борнмут" - 3:0 (2:0)

Голы: Мане, 24 (1:0). Вайналдум, 34 (2:0). Салах, 48 (3:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум (Александр-Арнолд, 77), Фабинью, Кейта, Роберту Фирмину (Старридж, 90), Салах, Мане (Ориги, 88).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук, Рико (Мефам, 80), Гослинг, Сермен, Лерма (Муссе, 73), Кинг, Айб (Соланке, 59), Фрэйзер.

Предупреждения: Рико, 25. Смит, 38. Матип, 61. Робертсон, 87.

Судья: Тэйлор.

09 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

"Ливерпуль" набрал 65 очков и вернулся на 1-е место в турнирной таблице. "Борнмут" с 33 баллами располагается на 11-й строчке.

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