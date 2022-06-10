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Сегодня, 08:38

«Ливерпуль» готов платить 17-летнему Гави 9 миллионов евро в год

Карен Саркисян
Корреспондент
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У полузащитника «Барселоны» Гави есть минимум два предложения от английских клубов, сообщает beteve.

По информации источника, одно из предложений — от «Ливерпуля», который готов платить 17-летнему испанцу 9 миллионов евро в год.

Отмечается, что сам полузащитник и его окружение хотят продлить контракт с каталонским клубом.

При этом «Барселона» предлагает Гави зарплату в 2 миллиона евро в год, что намного меньше, чем требуют игрок и его агент Иван де ла Пенья.

Сообщается, что Гави хочет подписать с «Барсой» четырехлетний контракт с ежегодным ростом зарплаты: 4 миллионов евро в первый год, 5 — во второй, 6 — в третий. Зарплату в четвертый год соглашения сторона полузащитника планирует согласовать в зависимости от того, как он будет выступать в этот период.

В прошедшем сезоне Гави забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 47 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://beteve.cat/esports/oferta-barca-renovacio-gavi-contracte-jugador-exclusiva/
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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19
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Гранада – Эспаньол
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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Карим Бензема

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