«Ливерпуль» готов платить 17-летнему Гави 9 миллионов евро в год

У полузащитника «Барселоны» Гави есть минимум два предложения от английских клубов, сообщает beteve.

По информации источника, одно из предложений — от «Ливерпуля», который готов платить 17-летнему испанцу 9 миллионов евро в год.

Отмечается, что сам полузащитник и его окружение хотят продлить контракт с каталонским клубом.

При этом «Барселона» предлагает Гави зарплату в 2 миллиона евро в год, что намного меньше, чем требуют игрок и его агент Иван де ла Пенья.

Сообщается, что Гави хочет подписать с «Барсой» четырехлетний контракт с ежегодным ростом зарплаты: 4 миллионов евро в первый год, 5 — во второй, 6 — в третий. Зарплату в четвертый год соглашения сторона полузащитника планирует согласовать в зависимости от того, как он будет выступать в этот период.

В прошедшем сезоне Гави забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 47 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.