Лиски назначен главным тренером «Осасуны»

Итальянец Алессио Лиски стал новым главным тренером «Осасуны», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года. На этом посту он сменил Висенте Морено, который тренировал красных с июля 2024-го.

Ранее Лиски возглавлял «Мирандес». Под его руководством команда в прошедшем сезоне финишировала на четвертом месте в турнирной таблице сегунды и не смогла пробиться в высший дивизион страны, уступив в финале стыковых матчей «Реал Овьедо».

«Осасуна» в чемпионате Испании-2024/25 заняла девятое место.