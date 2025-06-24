Лиски назначен главным тренером «Осасуны»
Итальянец Алессио Лиски стал новым главным тренером «Осасуны», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года. На этом посту он сменил Висенте Морено, который тренировал красных с июля 2024-го.
Ранее Лиски возглавлял «Мирандес». Под его руководством команда в прошедшем сезоне финишировала на четвертом месте в турнирной таблице сегунды и не смогла пробиться в высший дивизион страны, уступив в финале стыковых матчей «Реал Овьедо».
«Осасуна» в чемпионате Испании-2024/25 заняла девятое место.
Новости