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Лионель Месси: «Звание лучшего бомбардира ла лиги — один из самых красивых моих рекордов»

26 декабря 2019, 23:13
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о звании лучшего бомбардира ла лиги.

— Я помню, как Это'о много раз говорил мне: «Забьешь первый гол, и дело пойдет», — цитирует Месси AS. — Потому что у него было много моментов в начале карьеры, но он не забивал. Однаджы счет голам открылся, тогда все и пошло.

Быть лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, учитывая тот факт, что этот турнир значит в стране, нечто особенное. На самом деле, думаю, это один из самых красивых моих рекордов.

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