Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о звании лучшего бомбардира ла лиги.

— Я помню, как Это'о много раз говорил мне: «Забьешь первый гол, и дело пойдет», — цитирует Месси AS. — Потому что у него было много моментов в начале карьеры, но он не забивал. Однаджы счет голам открылся, тогда все и пошло.

Быть лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, учитывая тот факт, что этот турнир значит в стране, нечто особенное. На самом деле, думаю, это один из самых красивых моих рекордов.