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Сегодня, 17:25

Месси: «Скучаю по Барселоне. Мои дети — каталонцы»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в Барселону в будущем. По словам аргентинца, он и его семья скучают по городу.

«Мои дети — каталонцы. Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение — жить в Барселоне, потому что это наш дом», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны», которое пройдет 29 ноября в театре Лисео.

Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
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Реал – Осасуна
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Вильярреал – Алавес
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9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
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