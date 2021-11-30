Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2021 году. Это его седьмая награда в карьере.

Ранее аргентинец получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец занимает первое место по этому показателю. На второй позиции форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пять трофеев.

34-летний форвард — десятикратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка страны и восьмикратный — Суперкубка Испании. Четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.