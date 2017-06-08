Лионель Месси: "Всегда мечтал закончить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подчеркнул, что хотел бы завершить карьеру именно в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте с форвардом, составит 400 миллионов евро.

Соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года. Предполагалось, что по условиям договора заработная плата форварда составит 120 миллионов евро в год.

- Я бы с удовольствием завершил футбольную карьеру в "Барселоне", - приводит ESPN слова Месси. - Это именно то, чего я хотел. Я всегда мечтал об этом.

Напомним, что Месси - воспитанник сине-гранатовых. Он дебютировал в основном составе команды в 2004 году. В составе каталонцев нападающий стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем национального Кубка, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.