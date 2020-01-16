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Лионель Месси: «Все меньше и меньше думаю о том, чтобы забивать голы»

10:23
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем отношении к голам. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании.

— Я все меньше и меньше думаю о том, чтобы забивать голы, — сказал Месси в интервью DAZN. — Все больше и больше отодвигаюсь назад, чтобы создавать, а не быть тем, кто завершает. Я никогда не был одержим голами.

Думаю, что рекорд по голам в ла лиге очень важен и очень значим. Особенное чувство быть лучшим бомбардиром этого чемпионата, учитывая уровень испанской лиги. Это один из лучших моих рекордов.

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