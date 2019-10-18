Лионель Месси: «В «Барселоне» есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно возможного возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара. Летом бразилец открыто заявлял, что хочет вернуться в Испанию, но сделка так и не состоялась, так как клубы не смогли договориться об условиях и сумме сделки.

— Его будет трудно вернуть, — приводит слова Месси Goal.com со ссылкой на аргентинское радио Metro 95.1. — Во-первых, потому что было неприятно смотреть, что он уходит из «Барселоны». Во-вторых, из-за того, как он уходил. Есть люди и члены клуба, которые не хотят, чтобы он возвращался. Со спортивной точки зрения Неймар — один из лучших в мире, но я понимаю и все остальные фактор.

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