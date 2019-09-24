Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Лионель Месси: «У Фати есть все, чтобы стать важным игроком «Барсы» в будущем»

05:23
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что Ансу Фати произвел на него впечатление еще напервых тренировках. В этом сезоне 16-летний игрок забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.

— Ансу Фати произвел на меня впечатление впервые, когда я увидел его на тренировке, — цитирует Sport.es Месси. — У него есть все, чтобы стать важным игроком «Барсы» в будущем. Но самое главное, он должен убедиться, что давление не повлияет на него, поэтому он может продолжать расти.

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир