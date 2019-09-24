Лионель Месси: «У Фати есть все, чтобы стать важным игроком «Барсы» в будущем»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что Ансу Фати произвел на него впечатление еще напервых тренировках. В этом сезоне 16-летний игрок забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.

— Ансу Фати произвел на меня впечатление впервые, когда я увидел его на тренировке, — цитирует Sport.es Месси. — У него есть все, чтобы стать важным игроком «Барсы» в будущем. Но самое главное, он должен убедиться, что давление не повлияет на него, поэтому он может продолжать расти.

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