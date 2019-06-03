Лионель Месси: "То, что произошло с "Реалом" после ухода Роналду, произошло бы с любой командой"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси подчеркнул, что "Реал" многое потерял после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус". Форвард покинул мадридцев летом 2018 года после выигрыша трех розыгрышей Лиги чемпионов подряд. В минувшем сезоне "Реал" не завоевал ни одного трофея, кроме клубного чемпионата мира.

- Я перед началом сезона говорил это, и многие болельщики "Реала" взбесились, - цитирует ESPN Месси. - Но это правда: вам точно будет не хватать игрока, который забил 50 голов за сезон. То, что произошло с "Реалом" без Роналду, произошло бы с любой командой, которую покинул бы Криштиану.