Лионель Месси: статистика и титулы в «Барселоне»
22:00
«Барселона» на официальном сайте объявила, что нападающий Лионель Месси не станет подписывать новый контракт с клубом.
Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач.
В составе клуба аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Помимо этого, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/sportexpress/status/1423354930044280832?s=20
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