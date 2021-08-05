Лионель Месси: статистика и титулы в «Барселоне»

«Барселона» на официальном сайте объявила, что нападающий Лионель Месси не станет подписывать новый контракт с клубом.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач.

В составе клуба аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Помимо этого, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».