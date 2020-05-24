Лионель Месси рассказал, что мог уйти из «Барселоны» в 2016 году

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мог покинуть команду летом 2016 года. В тот период футболист и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов на сумму в 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год.

— Когда у меня были проблемы с налоговой, я хотел уехать, — приводит Mirror со ссылкой на RAC1 слова Месси. — Не то чтобы я хотел покинуть «Барселону», просто хотел уехать из Испании. Я чувствовал, что ко мне здесь плохо относились, поэтому не хотел оставаться. Впрочем, я никогда не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хочу быть в «Барселоне». Для моей семьи это было тяжелое время. Люди не знают, что происходило на самом деле. Да, было тяжело, но хорошо, что мои дети были еще слишком маленькими и мало что понимали. Сейчас мы с семьей хотим остаться в Барселоне, я хочу закончить карьеру здесь. Чувствую себя хорошо и в клубе, и в городе, как и моя семья и дети. К тому же, не хочется разрушать дружеские отношения, которые у меня здесь завязались.