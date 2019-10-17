Лионель Месси: «Пусть обо мне говорят другие»

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал, что не любит говорить о себе.

— Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович постоянно стараются доказать, что они лучшие. Вы не такой. А что вы за футболист?

— Пусть обо мне говорят другие. Я знаю, какой я есть, что я делаю и на что способен. Но говорить об этом не хочу — не люблю. (Александр Бобров)

Полностью интервью Лионеля Месси — здесь