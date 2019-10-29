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Лионель Месси: «Предпочитаю выходить на замену, а не быть замененным»

15:42
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что не любит, когда его заменяют по ходу матча. По словам аргентинца, лучше выходить на замену.

— Я не люблю, когда меня заменяют, — цитирует TyC Sports Месси. — Предпочитаю выйти со скамейки и отыграть меньше, чем быть замененным. Я так говорю, потому что исход многих матчей решается в концовке. Или получается получить больше пространства, поскольку соперники устали. Мне это нравится.

Я не считаю себя типичным бомбардиром. Мне нравится врываться из глубины, больше контактировать с мячом. Я живу не за счет забитых голов, а за счет работы с мячом. Я научился приспосабливаться к игре и ждать момента. Иногда лучше не вмешиваться, а потом я понимаю, что наступает момент для рывка. Я стал лучше читать игру, чтобы понимать, когда и где я могу быть более эффективным.

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