Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о его дуэли с Кртиштиану Роналду, когда он играл в «Реале». Сейчас он выступает за «Ювентус».

— Это была особенная дуэль, и она останется в сознании людей навсегда, потому что она длилась много лет, — цитирует аргентинца DAZN. — Поддерживать такой уровень долгое время непросто. Кроме того, команды, в которых мы играли, были очень требовательными. «Барса» и «Реал» — две лучшие команды в мире.

Спортивная дуэль между нами была очень приятной на личном уровне. Думаю, что люди тоже получили удовольствие. Будь то поклонники Мадрида или «Барселоны», или даже футбольные фанаты в целом.