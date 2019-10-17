Лионель Месси: «Нет никакого желания искать какую-то новую команду»

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал о том, желает ли попробовать свои силы в другом клубе.

— Криштиану Роналду не раз говорил, что вам нужно оставить «зону комфорта» в «Барселоне» и попробовать себя в других чемпионатах, как это делал он сам. Послушаете его?

— У каждого свои цели, свой опыт, своя жизнь. Мне никогда не хотелось уйти из лучшего клуба в мире, каковым является «Барселона». Тут мне нравится все — город, тренировки, матчи. Я знаю, что нужно клубу, какие у него задачи. И у меня нет никакого желания искать какую-то новую команду. (Александр Бобров)

Полностью интервью с Лионелем Месси — здесь