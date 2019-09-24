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Лионель Месси: «Некоторые думают, что наше соперничество с Роналду выходит за пределы футбола»

17:20

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем многолетнем сопернике Криштиану Роналду. Накануне Месси в шестой раз был назвал игроком года ФИФА, обойдя Роналду по количеству побед в этой номинации.

— Возможно, некоторые люди думают, что наше соперничество выходит за пределы футбола, — цитирует Goal Месси. — Мы оба хотим лучшего для наших команд, никто из нас не любит проигрывать. Мы это не можем принять, поэтому между нами существует соперничество.

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