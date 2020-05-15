Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в положительном ключе высказался о соотечественнике, форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе, который может продолжить карьеру в каталонском клубе.

— Если честно, то не в курсе, ведутся ли сейчас переговоры по Лаутаро, — приводит Marca слова Месси. — Тем не менее, я, кажется, уже говорил, что Мартинес — впечатляющий форвард, он — совершенный игрок. Он силен, хорош в дриблинге, много забивает и знает, как защитить мяч. Посмотрим, что в итоге произойдет с ним и теми футболистами, чьи имена фигурируют в прессе.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20.