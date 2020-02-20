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Лионель Месси: «Моя идея — оставаться в «Барселоне»

21:07
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать команду. Ранее сообщалось о его конфликте со спортивным директором Эриком Абидалем.

— Моя идея — оставаться в «Барсе», пока клуб и фанаты этого хотят, у меня нет проблем, — цитирует аргентинца Mundo Deportivo. -Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, также хочу продолжать побеждать в чемпионате Испании.

Я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Барсу», и сейчас тоже. Годы идут, и ты никогда не знаешь, что будет дальше, но я чувствую себя очень хорошо. В целом чувствую себя лучше, чем в предыдущие сезоны.

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