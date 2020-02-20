Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды он считает главными соперниками в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

— Вообще, в ЛЧ все команды сильны, — цитирует Mundo Deportivo Месси. — «ПСЖ» недавно проиграл дортмундской «Боруссии» на выезде, «Ливерпуль» также в гостях уступил «Атлетико». Тем не менее, я считаю, что самые сильные в Лиге чемпионов сейчас — «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» состоится 25 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.