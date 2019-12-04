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Лионель Месси: «Каждый год у меня есть возможность сменить команду»

10:25
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал, что мог покинуть каталонский клуб в 2014 году из-за проблем с налоговыми органами.

— Это было по причине, не связанной с футболом, — приводит слова аргентинца Get French Football News. — Я переживал непростой период, но мне удалось преодолеть его благодаря поддержке людей из клуба. Это позволило мне продолжить играть тут. Тогда я не чувствовал себя комфортно в Испании.

Я постоянно получаю предложения от других клубов. Каждый год у меня есть возможность сменить команду. Несколько клубов ждут меня, хотя они знают, чего хочу. Это на случай, если однажды мне захочется сменить обстановку.

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