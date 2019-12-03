Лионель Месси: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо индивидуальных наград»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо индивидуальных наград.

-Я всегда говорил это, хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо отдельных индивидуальных наград, подобных этим, но это все еще является признанием, — приводит слова Месси Marca. — Мне 32 года. Все зависит от того, как я себя чувствую. Сегодня чувствую себя лучше, чем когда-либо.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!