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Лионель Месси: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо индивидуальных наград»

07:45
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо индивидуальных наград.

-Я всегда говорил это, хотел бы выиграть Лигу чемпионов или Кубок Америки вместо отдельных индивидуальных наград, подобных этим, но это все еще является признанием, — приводит слова Месси Marca. — Мне 32 года. Все зависит от того, как я себя чувствую. Сегодня чувствую себя лучше, чем когда-либо.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

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