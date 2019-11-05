Лионель Месси: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы снова выиграть Лигу чемпионов. Аргентинец четырежды побеждал в этом турнире.

— Я мечтаю выигрывать трофеи с «Барсой», — сказал Месси в интервью World Soccer. — Хочу снова выиграть Лигу чемпионов, это вызов для всех нас.

Я всегда говорил, что индивидуальные не являются моей целью. «Золотой мяч», «Золотая бутса» не являются вызовом для меня. Если я добиваюсь этих призов, то хорошо, нет — все в порядке.

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