Лионель Месси: «Хочу, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

— Я много раз говорил, что Ней — один из лучших спортсменов мира, хочу, чтобы он вернулся в «Барселону», — цитирует Mundo Deportivo Месси. — Он и сам этого хочет. Кажется, он всегда жалел об уходе из «Барсы», ему здесь все нравилось.

Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.