Лионель Месси: «До сих пор не могу объяснить, что случилось в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил о недовольстве игрой каталонской команды в Лиге чемпионов в последние годы.

— Нам больше нельзя допускать таких глупых ошибок, как с «Ливерпулем» год назад и с «Ромой» два года назад, — цитирует Mundo Deportivo Месси. — До сих пор не понимаю, что произошло в матчах с этими командами, особенно с «Ливерпулем». Нельзя два раза подряд упускать такое большое преимущество в ответных матчах ЛЧ. Это просто необъяснимо.

В 2018 году «Барселона» вылетела из 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Роме» по голам на выезде (первый матч — 4:1, второй матч -0:3), а в 2019 году каталонцы уступили «Ливерпулю» в полуфинале турнира (первый матч — 3:0, второй матч — 0:4).