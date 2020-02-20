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Лионель Месси: «Чувствую себя гораздо лучше, чем в прежние годы. Смогу ли играть до 40 лет? Посмотрим»

12:37
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих нынешних физических кондициях. Ранее бывший защитник каталонцев Карлес Пуйоль заявил, что 32-летний аргентинец сможет выступать на профессиональном уровне до 38 лет.

— Да, мой возраст не стоит на месте, но правда в том, что сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в прежние годы, — цитирует Mundo Deportivo Месси. — Не ставлю себе никаких целей, но мое тело в прекрасном физическом состоянии, ноги отлично себя чувствуют. Смогу ли играть до 40 лет? Посмотрим, как все сложится.

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