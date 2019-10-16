Лионель Месси: «Без моей команды я никогда бы не смог выиграть «Золотую бутсу»

Как сообщал «СЭ», нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере, как лучший бомбардир в Европе в прошлом сезоне.

— Луис Суарес и Жорди Альба, которые присутствуют в этом зале, — две главные причины, благодаря которым я получил данную награду, — приводит слова Месси Marca. — Без моей команды я никогда бы не смог победить. Этот трофей — награда всей команде, признание ее достижений и успехов.

Лига чемпионов — это особенный турнир, и мы каждый год хотим побеждать в нем. Но главной целью для нас остается победа в чемпионате Испании.

Победа — вот ради чего мы выходим на поле. И хотим добиваться ее в независимости от турнира будь то чемпионат Испании, Кубок страны или Лига чемпионов.

Награда стала для Месси третьей подряд, он получал ее также в сезонах в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне форвард забил 36 голов.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр