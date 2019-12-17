Лионель Месси: «Азар игрок отличного уровня, но не заменит Роналду в «Реале»
12:08
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высоко оценил способности вингера «Реала» Эдена Азара. При этом, по словам аргентинца, бельгиец вряд ли заменит Криштиану Роналду.
— Азар игрок очень высокого уровня, — цитирует Marca Месси. — Это выдающийся футболист. Он способен решать исходы матчей. Но отличается от Роналду — у них разные характеристики. Очень тяжело преодолеть уровень Роналду. Но Азар все равно отличный игрок.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...