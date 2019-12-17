Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лионель Месси: «Азар игрок отличного уровня, но не заменит Роналду в «Реале»

12:08
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высоко оценил способности вингера «Реала» Эдена Азара. При этом, по словам аргентинца, бельгиец вряд ли заменит Криштиану Роналду.

— Азар игрок очень высокого уровня, — цитирует Marca Месси. — Это выдающийся футболист. Он способен решать исходы матчей. Но отличается от Роналду — у них разные характеристики. Очень тяжело преодолеть уровень Роналду. Но Азар все равно отличный игрок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир