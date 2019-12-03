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Линекер считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

00:06
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Бывший форвард «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер считает, что нападающий «Барсы» Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

— Месси выиграл «Золотой мяч» в шестой раз. Его показатели в этом году опять просто экстраординарные, — написал Линекер в Twitter. — Он лучший игрок в мировом футболе и на голову выше всех. Он играет в веселый футбол, непостижимый для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная.

Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей. Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Помимо Месси и Роналду, только три футболиста выигрывали «Золотой мяч» по меньшей мере три раза: голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985).

В 2019 году Месси выиграл чемпионат Испании и завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру ла лиги, стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года. Его первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Трижды приз получали советские футболисты — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

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Материалы сюжета: Лучший футболист 2019 года — кто он?




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