Линекер считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер считает, что нападающий «Барсы» Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

— Месси выиграл «Золотой мяч» в шестой раз. Его показатели в этом году опять просто экстраординарные, — написал Линекер в Twitter. — Он лучший игрок в мировом футболе и на голову выше всех. Он играет в веселый футбол, непостижимый для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная.

Messi wins his 6th Ballon d'Or. His numbers this year are once again truly extraordinary. He's head and shoulders the best player in world football. He plays a game that is both joyous and incomprehensible to mere mortals. The award is totally meritorious. ??? — Gary Lineker (@GaryLineker) December 2, 2019

Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей. Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Помимо Месси и Роналду, только три футболиста выигрывали «Золотой мяч» по меньшей мере три раза: голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985).

В 2019 году Месси выиграл чемпионат Испании и завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру ла лиги, стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года. Его первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Трижды приз получали советские футболисты — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).