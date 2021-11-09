Линекер о назначении Хави главным тренером «Барселоны»: «Желаю ему всего наилучшего»
09:34
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».
«Отличное назначение. Желаю ему всего наилучшего. Удачи», — написал Линекер в Twitter.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.
После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.
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