Линекер о назначении Хави главным тренером «Барселоны»: «Желаю ему всего наилучшего»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».

«Отличное назначение. Желаю ему всего наилучшего. Удачи», — написал Линекер в Twitter.

Great appointment. Wish him all the very best. Que tenga mucha suerte. ??? https://t.co/iLKvblDjSC — Gary Lineker ? (@GaryLineker) November 8, 2021

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.