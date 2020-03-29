Лидеры «Сельты» требуют наказать Систо за нарушение карантина

Игроки «Сельты» потребовали руководство клуба жестко наказать нападающего Пионе Систо, сообщает Marca.

Игроки покинул Испанию во время карантина и вернулся домой, в Данию, что вызвало крайнее недовольство в «Сельте». Вингер проехал более трех тысяч километров на машине из-за прекращения авиасообщения между странами.

Лидеры «Сельты» потребовали у руководства клуба применить санкции к Систо.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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