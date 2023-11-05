Личка поделился мнением о будущем Захаряна в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о будущем полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в Европе и обратился к футболисту.

«Горжусь ли Захаряном? Да, конечно. Но я просто его болельщик — я ничего для него не сделал. Нужно сказать спасибо тренерам, которые работали с ним в академиях и в первой команде «Динамо» в последние годы. Арсен провел со мной только месяц, то есть все качества у него уже были. Что ему пожелаю? Всегда буду повторять — держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе. У него все получится», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.