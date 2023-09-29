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Личка дал совет россиянину Захаряну в «Реал Сосьедад»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, что бы он посоветовал полузащитнику Арсену Захаряну, который перешел из московского клуба в «Реал Сосьедад».

«Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть, и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает. Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно продолжать работать», — цитирует Личку Sport24.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Игры 6-го и 7-го туров чемпионата Испании футболист пропустил из-за болезни. 28 сентября стало известно, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 12 очков за 7 игр.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582387-lichka-dal-sovet-zakharyanu-v-reale-sosyedad
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
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 5
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