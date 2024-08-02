«Лейпциг» отклонил новое предложение «Барселоны» по Ольмо
«Лейпциг» не принял новое предложение «Барселоны» о трансфере полузащитника Даниэля Ольмо, сообщает журналист Филипп Хинце в своих соцсетях.
По информации источника, «красные быки» сочли предложенные каталонским клубом условия неудовлетворительными. «Лейпциг» хочет выручить за Ольмо не менее 60 миллионов евро. Отмечается, что появившаяся ранее информация о готовности «Барселоны» заплатить 55 миллионов евро плюс бонусы за переход 26-летнего игрока не соответствует действительности.
В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.
В чемпионате Германии-2023/24 «быки» заняли четвертое место, набрав 65 очков за 34 матча.
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2
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3
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
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