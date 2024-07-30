«Лейпциг» готов отпустить Ольмо в «Барселону» за 60 миллионов евро

«Барселона» продолжает работать над возможной покупкой полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.

По данным Mundo Deportivo, немецкий клуб сообщил каталонцам, что готов что отпустить испанца только за 60 миллионов евро. «Барселона» этим летом может позволить себе всего один крупный трансфер.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.