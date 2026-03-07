«Леванте» в меньшинстве не удержал победу над «Жироной» в Ла лиге

«Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Жироной» в матче 27-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл 20-летний форвард хозяев Карлос Эспи. Спустя 9 минут «Леванте» остался в меньшинстве после удаления Хона Оласагасти.

Ничью гостям в концовке принес гол Хоэля Роки.

«Леванте» (22 очка) остается на предпоследнем, 19-м месте в Ла лиге. «Жирона» (31) поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.

07 марта, 18:15. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

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