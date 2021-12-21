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Дубли Гедеша и Солера принесли «Валенсии» победу над «Леванте», Черышев отыграл 60 минут

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20 декабря. «Леванте» — «Валенсия» — 3:4. Фото AFP
20 декабря. «Леванте» — «Валенсия» — 3:4. Фото AFP
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«Валенсия» в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Леванте» со счетом 4:3.

В составе гостей по два мяча забили Гонсало Гедеш и Карлос Солер. У хозяев отличились Хосе Кампанья, Рохер Марти и Энис Барди. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в старте и провел на поле 60 минут.

После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.

Испания. Лига 1. 18-й тур
20 дек, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Валенсия

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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