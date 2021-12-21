Дубли Гедеша и Солера принесли «Валенсии» победу над «Леванте», Черышев отыграл 60 минут

«Валенсия» в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Леванте» со счетом 4:3.

В составе гостей по два мяча забили Гонсало Гедеш и Карлос Солер. У хозяев отличились Хосе Кампанья, Рохер Марти и Энис Барди. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в старте и провел на поле 60 минут.

После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.