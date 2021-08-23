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«Реал» сыграл вничью с «Леванте» со счетом 3:3

01:02
Гол Винисиуса Жуниора. Фото ФК "Реал"
Гол Винисиуса Жуниора. Фото ФК &quot;Реал&quot;
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«Леванте» и «Реал» сыграли вничью (3:3) в матче второго тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Рохер, Хосе Кампанья и Робер Пьер. У гостей забивали Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор, который сделал дубль.

На 87-й минуте за фол последней надежды был удален голкипер хозяев Айтор Фернандес. Так как замен у команды уже не было, место в воротах занял полевой игрок Рубен Везу, который оставил ворота в неприкосновенности в оставшееся время.

«Реал» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Леванте» два очка и восьмая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

2-й тур

«Леванте» — «Реал» — 3:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 5 (0:1). Рохер, 46 (1:1). Кампанья, 57 (2:1). Винисиус Жуниор, 73 (2:2). Пьер, 79 (3:2). Винисиус Жуниор, 85 (3:3).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон, Кампанья (Барди, 78), Радойя, Мелеро (Малса, 66), Рохер (Пабло Мартинес, 66), Моралес (Кантеро, 78), Де Фрутос (Франкеса, 86).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Иско (Асенсио, 60), Каземиру, Вальверде (Йович, 82), Бензема, Бэйл (Винисиус Жуниор, 59), Азар (Родригу, 59), Васкес (Карвахаль, 65).

Предупреждения: Клерк, 28. Мелеро, 41. Эдер Милитау, 59. Кампанья, 59. Родригу, 90+2.

Удаление: Фернандес, 87.

Судья: Куадра Фернандес.

22 августа. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Леванте — Реал

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Евгений Петров все материалы автора

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