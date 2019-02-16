"Леванте" разгромил "Сельту" благодаря дублю Моралеса

"Леванте" с разгромным счетом обыграл "Сельту" в матче 24-го тура чемпионата Испании (4:1). Дублем отметился нападающий Хосе Луис Моралес. На 49-й минуте встречи "кельты" остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Риад Будебуз.

"Леванте" набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Сельта" с 24 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Сельта" - "Леванте" - 1:4 (0:2)

Голы: Моралес, 20 (0:1). Коке, 40 (0:2). Моралес, 62 (0:3). Мендес, 88 - с пенальти (1:3). Майораль, 89 (1:4).

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Худт, Хункa, Будебуз, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес (Лоботка, 46), Буфаль, Мендес, Бельтран (Йенсен, 72).

"Леванте": Фернандес, Луна, Коке (Чема, 79), Везу, Пьер, Рочина (Дукуре, 59), Кампанья, Барди, Саймон, Моралес (Двамена, 84), Майораль.

Предупреждения: Буфаль, 44. Дукуре, 80.

Удаление: Будебуз, 49.

Судья: Хайме Латре.

16 февраля. Виго. Стадион "Балаидос".

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