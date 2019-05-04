"Леванте" на своем поле уверенно победил "Райо Вальекано" (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился полузащитник Хосе Кампанья, а также защитники Рубен Везу и Давид Хасон, четвертый мяч в ворота "Райо" забил хавбек Энис Барди. Единственный гол гостей на счету форварда Альваро Гарсии.

"Леванте", набрав 40 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице, "Райо" остался на 19-й строчке, имея в своем активе 31 балл.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Леванте" – "Райо Вальекано" – 4:1 (2:0)

Голы: Кампанья, 14 (1:0). Везу, 43 (2:0). Альваро Гарсия, 71 (2:1). Хасон, 85 (3:1). Барди, 90 (4:1).

Нереализованный пенальти: Моралес, 30 (вратарь)

"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 66), Барди, Хасон, Моралес (Постиго, 88), Майораль (Саймон, 79).

"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба (Хави Герра, 46), Алекс Морено, Марио Суарес, Посо, Уче Агбо (Медран, 29), Бебе (Альваро Гарсия, 64), Эмбарба, Рауль де Томас.

Предупреждения: Медран, 58. Марио Суарес, 68. Эмбарба, 78. Кампанья, 86.

Удаление: Эмбарба, 82.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

4 мая. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".