«Леванте» продлил контракт с основным голкипером
15:49
Основанной вратарь «Леванте» Айтор Фернандес продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Aitor Fern?ndez (@aitorfernande13) renueva su compromiso con el #LevanteUD hasta 2023.https://t.co/kelTYFaCzS#110A?osDeResistencia ??? pic.twitter.com/neqCfPAgEP— Levante UD ? (@LevanteUD) November 14, 2019
В нынешнем сезоне Фернандес провел 13 матчей в примере, в которых пропустил 16 голов.
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