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«Леванте» продлил контракт с основным голкипером

15:49
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Основанной вратарь «Леванте» Айтор Фернандес продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 13 матчей в примере, в которых пропустил 16 голов.

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