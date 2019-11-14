«Леванте» продлил контракт с основным голкипером

Основанной вратарь «Леванте» Айтор Фернандес продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 13 матчей в примере, в которых пропустил 16 голов.

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