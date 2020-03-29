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«Леванте» помог купить по 6 000 костюмов и очков, а также 150 000 масок для борьбы с коронавирусом

09:36
«Леванте» помогает в борьбе с коронавирусом. Фото twitter.com/LevanteUD.
«Леванте» помогает в борьбе с коронавирусом. Фото twitter.com/LevanteUD.
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Футбольный клуб «Леванте» совместно с фондом Cent Anys приобрели медицинские материалы, которые будут доставлены в больницы и дома престарелых города Валенсия, сообщает Marca.

«Леванте» собрал средства для приобретения 6 тысяч защитных костюмов, стольких же очков, а также 150 тысяч масок. Учитывая успех кампании по сбору средств, «Леванте» продлил ее срок до 31 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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