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Сегодня, 19:35

«Леванте» подписал защитника сборной Уругвая

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник сборной Уругвая Марсело Сараччи пополнил ряды испанского «Леванте», информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 23-летним левым защитником подписан до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на три сезона.

Сараччи до января 2022 года принадлежал немецкому «Лейпцигу», однако не играл за клуб о причине травмы.

С лета 2021 года уругваец выступал за турецкий «Галатасарай» на правах аренды.

ФК Леванте
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Хетафе – Гранада
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Мальорка – Р. Сосьедад
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