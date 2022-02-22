«Леванте» подписал защитника сборной Уругвая

Защитник сборной Уругвая Марсело Сараччи пополнил ряды испанского «Леванте», информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 23-летним левым защитником подписан до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на три сезона.

Сараччи до января 2022 года принадлежал немецкому «Лейпцигу», однако не играл за клуб о причине травмы.

С лета 2021 года уругваец выступал за турецкий «Галатасарай» на правах аренды.