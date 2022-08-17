«Леванте» подписал бывшего полузащитника «Челси» Мусонду

«Леванте» объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Челси» Чарли Мусондой.

Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2024 года. При этом у испанского клуба есть опция продления контракта еще на 2 года.

Мусонда присоединился к «Леванте» на правах свободного агента. Он покинул «Челси» после завершения сезона-2021/22. В прошлом сезоне футболист принял участие в 2 матчах молодежной команды лондонского клуба и не отличился результативными действиями.