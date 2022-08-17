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Сегодня, 10:59

«Леванте» подписал бывшего полузащитника «Челси» Мусонду

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Леванте» объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Челси» Чарли Мусондой.

Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2024 года. При этом у испанского клуба есть опция продления контракта еще на 2 года.

Мусонда присоединился к «Леванте» на правах свободного агента. Он покинул «Челси» после завершения сезона-2021/22. В прошлом сезоне футболист принял участие в 2 матчах молодежной команды лондонского клуба и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.levanteud.com/es/info/charly-musonda-se-convierte-en-nuevo-jugador-del-levante-ud
Футбол
ФК Леванте
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