«Леванте» победил «Леганес». Команда прервала серию из четырех поражений подряд

В стартовом матче 23-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Леганес». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

«Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда набрала 29 очков и поднялась на 11-е место.

А вот «Леганес» с 18 очками опустился в зону вылета.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Леванте» — «Леганес» — 2:0 (2:0)

Голы: Рочина, 20 (1:0). Рохер, 28 (2:0).

«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина (Дуарте, 87), Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Моралес, 79), Майораль (Пабло Мартинес, 90+2).

«Леганес»: Сориано, Росалес (Руибаль, 46), Омеруо (Сиовас, 75), Сильва, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Герреро (Ассале, 59).

Предупреждения: Омеруо, 23. Вукчевич, 33. Бустинса, 42. Родригес, 49. Майораль, 55.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

8 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».