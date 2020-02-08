«Леванте» победил «Леганес». Команда прервала серию из четырех поражений подряд
В стартовом матче 23-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Леганес». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
«Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда набрала 29 очков и поднялась на 11-е место.
А вот «Леганес» с 18 очками опустился в зону вылета.
Чемпионат Испании. Лига 1
23-й тур
«Леванте» — «Леганес» — 2:0 (2:0)
Голы: Рочина, 20 (1:0). Рохер, 28 (2:0).
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина (Дуарте, 87), Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Моралес, 79), Майораль (Пабло Мартинес, 90+2).
«Леганес»: Сориано, Росалес (Руибаль, 46), Омеруо (Сиовас, 75), Сильва, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Герреро (Ассале, 59).
Предупреждения: Омеруо, 23. Вукчевич, 33. Бустинса, 42. Родригес, 49. Майораль, 55.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
8 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/