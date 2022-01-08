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«Леванте» победил «Мальорку» и одержал первую победу в сезоне

18:02
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«Леванте» в матче 20-го тура чемпионата Испании на своем поле победил «Мальорку» со счетом 2:0. Голы забили Роберто Сольдадо и Хоск Луис Моралес.

Для «Леванте» это первая победа в чемпионате Испании в этом сезоне. Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице.

«Мальорка» идет на 15-м месте.

Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:0
Мальорка
Голы
Сольдадо, 47 (1:0), Моралес, 90+6 (2:0)
Нереализованный пенальти
Оливан 68
Леванте
Фернандес Франкеса Пьер Дуарте (Постиго, 70 ) Везу Мирамон Пепелу (Радойя, 86 ) Барди (Малса, 86 ) Кампанья (Мелеро, 70 ) Рохер Сольдадо (Моралес, 58 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео (Оливан, 57) Хауме Коста Седлар Руис де Галаррета (Пратс, 90+5) Санчес (Ндиай, 58) Батталья (Севилья, 74) Кубо Ниньо Льабрес (Хоппе, 74)
Предупреждения
Пепелу 67, Мирамон 68  -  Маффео 2
Судьи
Васкес

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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