«Кадис» обыграл «Леванте» на выезде
«Кадис» обыграл «Леванте» на выезде в матче 22-го тура чемпионата Испании
«Кадис» на выезде обыграл «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:0.
В составе гостей отличились Альваро Негредо и Сальви Санчес.
«Кадис» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками в 22 матчах, «Леванте» идет на последнем, 20-м месте с 11 очками в 21 игре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Валенсия
|21
|7
|8
|6
|33-33
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
12
|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
Новости