«Кадис» обыграл «Леванте» на выезде

«Кадис» на выезде обыграл «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе гостей отличились Альваро Негредо и Сальви Санчес.

«Кадис» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками в 22 матчах, «Леванте» идет на последнем, 20-м месте с 11 очками в 21 игре.