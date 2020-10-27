«Леванте» и «Сельта» поделили очки

«Леванте» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 7-го тура чемпионата Испании (1:1). На гол Рохера с пенальти на 48-й минуте команда из Виго ответила точным ударом Серхио Каррейра на 52-й минуте. Кроме того, в концовке не был засчитан гол «летучих мышей» после просмотра повтора ВАР.

«Леванте» идет на 19-й строчке, а «Сельта» на 17-й.

Чемпионат Испании

7-й тур

«Леванте» — «Сельта» — 1:1 (0:0)

Голы: Рохер, 48 — с пенальти (1:0). Каррейра, 52 (1:1).

«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте (Везу, 74), Тоньо (Клерк, 84), Постиго, Мирамон, Рочина (Де Фрутос, 85), Кампанья, Малса, Мелеро (Барди, 61), Рохер, Моралес (Гомес, 61).

«Сельта»: Вильяр, Араухо, Оласа, Мурильо, Каррейра (Бельтран, 87), Фонтан, Суарес, Тапия, Нолито (Вейга, 62), Аспас, Мина (Мендес, 87).

Предупреждения: Мурильо, 26. Дуарте, 31. Оласа, 42. Тоньо, 78.

Судья: Мелеро Лопес.

26 октября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».